Ärzte ohne Grenzen melden unmenschliche Bedingungen in Libyens Flüchtlingslagern

In zwei Lagern hätten Flüchtlinge in diesem Jahr über Tage nichts zu Essen bekommen und seien deshalb wegen Mangelernährung behandelt worden, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Freitag in Kairo mit. Das verfügbare Wasser reiche gerade mal zum Überleben. Eine große Zahl an Menschen sei auf engem Raum eingesperrt. Dadurch verbreiteten sich Krankheiten wie Krätze oder Windpocken.