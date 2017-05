Angriff im Mailänder Hauptbahnhof - Ermittlungen wegen Terrorismus

Quelle: www.globallookpress.com Angriff im Mailänder Hauptbahnhof - Ermittlungen wegen Terrorismus (Symbolbild)

Nach einem Angriff auf drei Sicherheitskräfte am Mailänder Hauptbahnhof wird gegen den Täter wegen internationalem Terrorismus ermittelt. Sein Facebook-Profil und seine Verbindungen würden untersucht, berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Zunächst hatte es geheißen, dass nicht Terror das Motiv für die Tat gewesen sei. Medien berichteten, es werde geprüft, ob der Mann auf Facebook den IS gelobt habe.