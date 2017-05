Baby kommt in Dortmunder U-Bahn-Station zur Welt

Quelle: www.globallookpress.com Junge kommt in Dortmunder U-Bahn-Station zu Welt (Symbolbild)

In der deutschen Stadt Dortmund ist ein Baby in einer U-Bahn-Station zur Welt gekommen. Der kleine Hassan hatte es am Mittwoch so eilig, dass es die 29-jährige Mutter nicht mehr bis in den Kreißsaal schaffte, wie das Klinikum Dortmund (Nordrhein-Westfalen) am Freitag mitteilte. Die Familie war zuvor durch die Stadt spaziert, als die schwangere Frau Druck im Unterleib verspürte.