Mann verbrennt sich in München

Quelle: www.globallookpress.com Mann verbrennt sich in München

Ein Mann hat sich in der Nacht zum Freitag im Zentrum von München selbst verbrannt. Auf dem Marienplatz vor dem Rathaus übergoss er sich mit Benzin und zündete sich anschließend vermutlich selbst an, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungsdienste habe er schwer verletzt auf dem Platz gelegen. Der Mann starb wenig später in einer Spezialklinik an den Folgen seiner großflächigen Verbrennungen. Weitere Details, auch zu den Beweggründen des Mannes, waren zunächst unbekannt.