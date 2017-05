Elf afghanische Polizisten getötet

Quelle: www.globallookpress.com Afghanische Polizeibeamte

Bei Kämpfen in mehreren afghanischen Provinzen sind nach offiziellen Angaben am späten Donnerstag und in der Nacht zum Freitag elf Sicherheitskräfte getötet worden. In der nordostafghanischen Provinz Kapisa seien sechs Polizisten, unter ihnen fünf Männer der schnellen Eingreiftruppe, bei einer Offensive gegen die radikalislamischen Taliban ums Leben gekommen, sagte Polizeisprecher Mohammed Jusufsai. Es seien ebenfalls 25 Taliban getötet worden.