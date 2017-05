Russlands Außenministerium: US-Koalition griff sowohl syrische Soldaten als auch Zivilisten an

Ein Tag vor dem Luftangriff auf eine regierungsnahe schiitische Miliz in Syrien hat die US-Koalition auch die zivile Bevölkerung angegriffen. Das teilte der stellvertretende Außenminister Russlands, Gennadij Gatilow, am Freitag mit. „Vor einem Tag war ein Luftangriff verübt worden, durch den eine große Zahl von Zivilisten getötet wurde, was auch inakzeptabel ist und natürlich nicht zur Schaffung einer günstigen politischen Lage beiträgt“, erklärte Gatilow.