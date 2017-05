Japans Regierung bringt Gesetz zur Abdankung des Kaisers auf den Weg

Für Japans Kaiser Akihito rückt die Erfüllung seines Wunsches nach Abdankung näher. Das Kabinett segnete am Freitag ein entsprechendes Sondergesetz ab, das noch am selben Tag dem Parlament vorgelegt werden sollte. Die Regierung hofft, es bis Mitte Juni in Kraft zu setzen.