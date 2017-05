Mindestens 27 Verletzte bei Hauseinsturz in Sri Lanka

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes für Hochzeitsempfänge sind in Sri Lanka mindestens 27 Menschen verletzt worden. Polizisten und Soldaten suchten in den Trümmern in der Hauptstadt Colombo am Donnerstag nach weiteren Überlebenden, wie die Behörden mitteilten. Drei Menschen wurden nach Angaben von Bauarbeitern verschüttet.