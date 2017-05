Generalkonsul besucht Deniz Yücel erneut in Istanbuler U-Haft

Quelle: www.globallookpress.com Generalkonsul besucht Deniz Yücel erneut in Istanbuler U-Haft

Der deutsche Generalkonsul in Istanbul hat den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel zum zweiten Mal in Untersuchungshaft besucht. „Es ist gut, das der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen heute Deniz Yücel über eine Stunde lang in der Haft besuchen und ein längeres Gespräch mit ihm führen konnte“, hieß es am Donnerstag aus dem Generalkonsulat in Istanbul. «Er konnte sich einen Eindruck von den Haftbedingungen und dem Gesundheitszustand machen“, hieß es.