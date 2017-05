Österreichs Grüne ziehen mit neuer Spitze in die Wahl

Die Grünen in Österreich stellen sich für die Neuwahl im Oktober mit neuer Spitze auf. Die langjährige Vorsitzende Eva Glawischnig zog sich am Donnerstag von allen Ämtern zurück. „Es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung“, sagte die 48-jährige Juristin in Wien. Sie wolle nach jüngsten Problemen besser auf ihre Gesundheit achten, sagte die zweifache Mutter.