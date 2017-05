Griechisches Parlament beginnt Beratungen über neues Sparprogramm

Im griechischen Parlament hat am Donnerstagmorgen die Debatte über ein neues Sparprogramm begonnen. Das knapp fünf Milliarden Euro schwere Paket soll bei einer namentlichen Abstimmung am späten Abend gebilligt werden. Die Billigung ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der Gläubiger. Beobachter in Athen rechneten mit der Billigung trotz der knappen Mehrheit von nur drei Abgeordneten für die Regierungskoalition unter dem linken Regierungschef Alexis Tsipras.