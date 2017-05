Rotkreuz-Mitarbeiter entdecken 115 Leichen nach Zusammenstößen im zentralafrikanischen Bangassou

Quelle: Reuters Rotkreuz-Mitarbeiter entdecken 115 Leichen nach Zusammenstößen im zentralafrikanischen Bangassou (Archivbild)

Mitarbeiter des Internationalen Rotkreuz-Komitees (IKRK) haben in Bangassou im Süden der Zentralafrikanischen Republik 115 Leichen aufgefunden. In letzter Zeit lieferten sich dort christliche und muslimische Milizen erbitterte Kämpfe. Am Dienstag erklärten sich Hunderte bewaffneter Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz bereit, sich aus der Stadt zurückzuziehen. Nach IKRK-Angaben weisen die Leichen Messer- und Schusswunden auf.