17 Verletzte bei Explosion in polnischem Sprengstoffwerk

Verletzte bei Explosion in polnischem Sprengstoffwerk

Im Sprengstoffwerk im polnischen Mąkolno ist es am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr Ortszeit zu einer starken Explosion gekommen. 17 Menschen kamen mit Verletzungen davon. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Andere konnten vor Ort ärztlich behandelt werden. Zwei weitere Mitarbeiter der Fabrik wurden verschüttet.

Vor Ort sind mehrere Rettungsteams im Einsatz. Die Bergungsoperation dauert an. Die Behörden gehen davon aus, dass die Verschütteten noch am Leben sind. Nach Angaben der Behörden ist das Fabrikgebäude völlig zerstört. Das Sprengstoffwerk in Niederschlesien hat Schwarzpulver hergestellt.