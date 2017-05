Größter Drogenfund in Litauen in diesem Jahr - Zoll stellt fast 700 Kilogramm Haschisch sicher

Bei der Kontrolle eines Lastwagens hat der litauische Zoll an der Grenze zu Polen 676 Kilogramm Haschisch im geschätzten Wert von 6,7 Million Euro sichergestellt. Das Rauschgift sei auf einer Fernstraße nahe einem Grenzübergang zwischen beiden Ländern in einem Lastwagen entdeckt worden, der auf dem Rückweg von Spanien nach Litauen war. Wie die Behörden am Dienstag weiter mitteilten, war das in kleine Pakete gepresste Haschisch in Hohlräumen hinter der Vorderwand des Laderaums versteckt.