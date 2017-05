Von der Leyen bestätigt: Weitere Wehrmachtsdevotionalien gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Von der Leyen bestätigt: Weitere Wehrmachtsdevotionalien gefunden

Bei der Durchsuchung aller Kasernen der Bundeswehr sind weitere Andenken an die Wehrmacht gefunden worden. Das bestätigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Berlin. Die Funde seien aber nicht vergleichbar mit den im französischen Illkirch aufgebauten monothematischen Wehrmachtdevotionalien, sagte sie nach ihrem Bericht vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestags.