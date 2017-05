Merkel und Tsipras besprechen griechischen Schuldenberg

Vor einer Abstimmung über neue Sparmaßnahmen hat Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs hätten Griechenlands Schulden in Höhe von rund 315 Milliarden Euro gestanden, was 179 Prozent des Bruttoinlandproduktes sind. Merkel und Tsipras hätten sich darauf geeinigt, dass eine Lösung des Problems bei der nächsten Sitzung der Eurogruppe am 22. Mai "notwendig" und auch "möglich" sei, hieß es.