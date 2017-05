Bürogebäude der staatlichen Sendeanstalt in Afghanistan überfallen

In der Stadt Dschalalabad in der ostafghanischen Provinz Nangarhar haben Unbekannte das Gebäude der nationalen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft überfallen. Das gibt der TV-Sender TOLOnews bekannt. Augenzeugen berichten über Schüsse in der Nähe des Gebäudes.