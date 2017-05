Regierungsbildung in Niederlanden: Koalitionsverhandlungen gescheitert

Quelle: www.globallookpress.com Regierungsbildung in Niederlanden: Koalitionsverhandlungen gescheitert

Zwei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden wurden die Koalitionsgespräche am Montagabend wegen Unstimmigkeit über Migrationspolitik abgebrochen. Daran nahmen die rechtsliberale VVD von Premier Rutte, die linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die grüne Partei GroenLinks teil. Fraktionsvorsitzende äußerten sich am Dienstag in Den Haag skeptisch, dass es zu einer schnellen Einigung kommt. Rutte schloss erneut eine Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders aus.