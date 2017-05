Vier Wochen nach Anschlag auf Champs-Élysées – ein Verdächtiger festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Vier Wochen nach Anschlag auf Champs-Élysées – ein Verdächtiger festgenommen

Die Ermittler in Paris haben am Montag einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen, der in den blutigen Terroranschlag auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées vom 20. April verwickelt sein soll. Sie wollten wissen, wie der Angreifer an seine Waffe gekommen sei. Die Regionalzeitung «Le Parisien» berichtete von insgesamt drei Anti-Terroraktionen, eine davon nordöstlich von Paris.