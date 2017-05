Bewährungsstrafe für IS-Aussteiger und "Kronzeuge"

Ein ehemaliger Terrorist des "Islamischen Staats" ist in Deutschland als Aussteiger und "Kronzeuge" zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den geständigen 23-Jährigen aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) überraschend bereits am Montagnachmittag als IS-Terrorist schuldig. Das sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.