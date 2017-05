Vier entführte Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Mali freigelassen

Quelle: Reuters

Vier in Mali entführte Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind wieder freigekommen. Sie seien unverletzt, stünden aber unter Schock, sagte der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Mali, Germain Mwehu, am Dienstag. Wer die Helfer entführte, ist weiterhin unklar.