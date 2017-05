Mehr als 200 Kilogramm Cannabis nahe griechisch-albanischer Grenze sichergestellt

Quelle: www.globallookpress.com

Griechische Polizei- und Zollbeamte haben in der Nähe der griechisch-albanischen Grenze 207 Kilogramm Cannabis in einem Kühllaster entdeckt. Sein Fahrer, ein 42-jähriger Albaner, wurde als mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Der gut verpackte Cannabis war in einem Hohlraum des Kühllasters versteckt. Albanien, die griechische Halbinsel Peloponnes und Kreta gelten als die Gebiete mit der größten Cannabis-Produktion in Europa.