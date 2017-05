Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig zieht sich aus Politik zurück

Quelle: www.globallookpress.com Schleswig Holsteins Ministerpräsident Albig zieht sich aus Politik zurück

Der Ministerpräsident des norddeutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Torsten Albig, hat seinen Rückzug angekündigt. Er stehe für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung, erklärte der SPD-Politiker am Dienstag in Kiel in einer schriftlichen Erklärung. Damit zieht er die Konsequenzen aus der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein. Albig regiert das norddeutsche Bundesland seit dem Jahr 2012.