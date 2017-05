Zwei Menschen tot durch Gasexplosion in Wohnhaus in Wolgograd

In einem vierstöckigen Wohnhaus im südwestrussischen Wolgograd ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Infolgedessen stürze der Mittelteil des Hauses ein – vom Erdgeschoss bis zum Dach, teilt Interfax mit. Das Unglück forderte mindestens zwei Menschenleben, fünf weitere Personen erlitten Verletzungen. Die Rettungskräfte kommen mittlerweile am Unfallort an. Als wahrscheinlichste Ursache des Geschehens wird Gasaustritt infolge der Renovierungsarbeiten genannt.