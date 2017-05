Neuer US-Botschafter in Israel tritt Amt an

Wenige Tage vor dem Nahost-Besuch des US-Präsidenten Donald Trump hat der neue US-Botschafter in Israel, David Friedman, sein Amt angetreten. Er übergab am Dienstag dem Präsidenten Reuven Rivlin sein Beglaubigungsschreiben in Jerusalem. Friedman gilt als siedlerfreundlich. Er hatte nach seiner Nominierung gesagt, er gehe davon aus, künftig in Jerusalem zu arbeiten. Der von Trump in Aussicht gestellte Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem wurde aber schon wieder infrage gestellt.