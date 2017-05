Afghanische Regierung erobert Bezirkszentrum von Taliban zurück

Quelle: www.globallookpress.com Afghanische Regierung erobert Bezirkszentrum von Taliban zurück (Symbolbild)

Die afghanischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben das Zentrum eines großen, jüngst von radikalislamischen Taliban eroberten Bezirks in Nordafghanistan zurückerobert. Am frühen Morgen hätten sie in der schwer umkämpften Provinz Kundus die Taliban aus der Bezirkshauptstadt von Kala-e Sal, Aktepa, vertrieben, sagte der Polizeisprecher der Provinz, Mahfusullah Akbari, am Dienstag. Polizeigebäude, Bezirksverwaltung und Markt seien wieder in der Hand der Regierung. Die Gebäude seien vermint.