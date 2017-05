SpaceX-Rakete schickt Satelliten zur WLAN-Versorgung von Flugzeugen und Schiffen ins All

© Twitter / SpaceX

Das US-Privatunternehmen SpaceX hat seine Trägerrakete Falcon 9 am Montag (Ortszeit) ins Weltall geschickt. Der Raketenstart fand auf dem Weltraumbahnhof am Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida statt. Die Rakete brachte einen Telekommunikationssatelliten vom Typ Inmarsat-5 F4 in die Erdumlaufbahn, welcher Flugzeuge sowie Schiffe mit Hochleistungsinternet versorgen wird.