Flugzeugabsturz in Japan: Rettungskräfte finden Trümmerteile der Maschine und vier Leichen

© Twitter Flugzeugabsturz in Japan: Rettungskräfte finden Trümmerteile der Maschine und vier Leichen

Rettungskräfte, die am Ort des am Montag abgestürzten japanischen Militärjets LR-2 im Einsatz sind, haben Trümmerteile des Flugzeuges entdeckt. Das berichtet The Japan Times unter Berufung auf das Verteidigungsministerium des Landes. An Bord der Maschine befanden sich vier Menschen, deren sterbliche Überreste auch gefunden wurden, hieß es aus der Behörde.