Jugendlicher bei Protesten gegen Regierung in Venezuela erschossen

Bei neuen Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela ist ein Teenager ums Leben gekommen. In der Region Táchira ist ein 17-Jähriger erschossen worden, teilten die Behörden am Montag mit. Ombudsmann Tarek William Saab bedauere den Tod des jungen Mannes und fordere umfangreiche Ermittlungen. Nach Angaben der Opposition wurde in der Region ein weiterer Mann erschossen. Das bestätigten die Behörden zunächst nicht.