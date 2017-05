Bus mit 26 Kindern in den USA verunglückt

© Twitter Bus mit 26 Kindern an Bord stürzt in den USA um

Ein Bus mit 26 Schülern an Bord ist am Montag im US-Bundesstaat Maryland umgestürzt. Mindestens zwei Menschen erlitten dabei schwere Verletzungen, hieß es aus der Polizei. Das verletzte Kind sowie eine Frau wurden in Krankenhäuser in Delaware und Baltimore eingeliefert. Bei anderen Passagieren besteht keine Lebensgefahr.