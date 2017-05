Mexiko ruft Deutschland zur Verteidigung des Freihandels auf

Quelle: www.globallookpress.com Mexiko ruft Deutschland zur Verteidigung des Freihandels auf (Symbolbild)

Mexiko hat an die Bundesregierung appelliert, den weltweiten Freihandel zu verteidigen. „Wir brauchen einfach klare Stimmen, die für Freihandel, offene Märkte und Integration der Weltwirtschaft stehen“, so der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in einem Interview der Zeitung Die Welt. US-Präsident Donald Trump will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandeln und das Außenhandelsbilanzdefizit gegenüber dem Nachbarland abbauen.