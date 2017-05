Merkel und Macron zur Änderung von EU-Verträgen bereit

Quelle: www.globallookpress.com Merkel und Macron zur Änderung von EU-Verträgen bereit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron sind dazu bereit, zur Modernisierung der Europäischen Union auch bestehende Verträge zu ändern. Insofern kündigten sie am Montag einen gemeinsamen Fahrplan ("Road Map") für Reformen in der EU und der Eurozone an. "Wenn wir sagen können, warum, wozu, was die Sinnhaftigkeit ist, wird Deutschland jedenfalls dazu bereit sein", sagte Merkel. Auch Macron betonte: "Für uns gibt es hier keinerlei Tabu."