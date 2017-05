Vier Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Mali entführt

In Mali sind vier Mitarbeiter des Roten Kreuzes entführt worden. Die einheimischen Helfer seien am Sonntag in Ténenkou in der zentralen Region Mopti unterwegs gewesen, um die humanitäre Lage dort zu beurteilen, sagte am Montag der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Mali, Germain Mwehu.