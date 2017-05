Online-Chefredakteur von "Cumhuriyet" in Türkei verhaftet

Quelle: www.globallookpress.com

Drei Tage nach seiner Festnahme ist Haftbefehl gegen den Online-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" in der Türkei erlassen worden. Ihm werde Propaganda für eine Terrororganisation vorgeworfen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Montag. Damit sitzen nun 13 Mitarbeiter der "Cumhuriyet" in Untersuchungshaft.