USA werfen Syrien Tötung Tausender Gefangener vor

Die USA beschuldigen die syrische Regierung, Tausende Gefangene getötet und in einem Krematorium verbrannt zu haben. Diese Vorwürfe erhob das US-Außenministerium am Montag in Washington. Ein Sprecher kündigte an, zum Beweis Fotos des Krematoriums veröffentlichen zu wollen.