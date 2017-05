Ungarn bestätigt Festnahme von deutschem Holocaustleugner

Quelle: www.globallookpress.com Ungarn bestätigt Festnahme von deutschem Holocaustleugner

Die ungarischen Behörden haben den aus Deutschland geflüchteten notorischen Holocaustleugner Horst Mahler festgenommen. Der 81-Jährige sei am Montag um 13.45 Uhr in der westungarischen Grenzstadt Sopron (Ödenburg) in Gewahrsam genommen worden, teilte die ungarische Polizei am Montagnachmittag auf ihrer Webseite mit. Weitere Einzelheiten ließ sie zunächst nicht verlauten.