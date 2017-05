Griechenland: Erneute Festnahmen von Flüchtlingen wegen gefälschter Pässe

Die griechische Polizei hat erneut Migranten festgenommen, die mit gefälschten Pässen in einen anderen europäischen Staat reisen wollten. Diesmal waren es eine Frau und ein Mann aus Syrien. Sie hätten im Flughafen Kalamata im Südwesten der Halbinsel Peloponnes gefälschte Pässe vorgezeigt, um auf einen Flug nach Großbritannien zu gelangen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fall ereignete sich am Sonntag.