Palästinenser erinnern am Nakba-Tag an Verlust ihrer Heimat

Quelle: www.globallookpress.com

Zahlreiche Palästinenser haben am Montag mit Märschen an den Verlust ihrer Heimat nach der Staatsgründung Israels 1948 erinnert. Am Tag der Nakba (Katastrophe) demonstrierten Männer und Frauen in mehreren Städten des Westjordanlands und im Gazastreifen. Sie trugen Schriftzüge, Palästinenserflaggen und schwarze Flaggen. Darauf war ein großer Schlüssel vor dem Hintergrund des gesamten historischen Palästinas - einschließlich des heutigen Israel - zu sehen, auf dem "Rückkehr" stand.