Macron ernennt Konservativen zum neuen Ministerpräsidenten Frankreichs

© Twitter Konservativer zum neuen Ministerpräsidenten Frankreichs ernannt

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat den rechtskonservativen Politiker Edouard Philippe zum Regierungschef ernannt. Das gab der Generalsekretär des Élyséepalastes, Alexis Kohler, am Montag in Paris bekannt. Der sozialliberale Staatschef Macron sendet mit dieser Entscheidung ein Signal an das Mitte-Rechts-Lager. Philippe war bislang Abgeordneter und Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre. Der 46-Jährige gilt als moderater Vertreter der bürgerlichen Republikaner-Partei.