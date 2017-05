Bereits zwei Ebola-Fälle im Kongo registriert

Quelle: www.globallookpress.com Bereits zwei Ebola-Fälle im Kongo registriert

Im Kongo gibt es einen zweiten durch Labortests bestätigten Ebola-Fall. Insgesamt seien in der nordöstlichen Provinz Bas-Uélé inzwischen 19 Fälle des hämorrhagischen Fiebers erfasst, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag. Drei Menschen seien bislang gestorben. Hämorrhagische Fieber sind mit Blutungen einhergehende Fiebererkrankungen, meist verursacht von Viren. Am vergangenen Freitag wurde auch ein Ebola-Fall registriert.