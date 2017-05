Von der weltweiten Cyber-Attacke sind in China nach Angaben von staatlichen Medien etwa 30.000 Organisationen und Unternehmen über das Wochenende betroffen gewesen. Mehr als 20.000 Tankstellen des chinesischen Öl-Giganten CNPC gingen demnach offline. Kunden konnten nur noch mit Bargeld zahlen, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Die chinesischen Behörden forderten Internetnutzer am Montag dazu auf, ihre Computer besser zu schützen. Nutzer sollten dringend eine Sicherheits-Software installieren oder bestehende Schutzprogramme aktualisieren. So hieß es am Montag in einer Mitteilung des Pekinger Büros für Cyber-Sicherheit.