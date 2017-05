Mutmaßlicher IS-Anwerber in russischer Teilrepublik Baschkortostan festgenommen

Ein mutmaßlicher Anwerber der Terrormiliz „Islamischer Staat“ ist in Baschkortostan im östlichen Teil des europäischen Russlands gefasst worden. Das gab die Abteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB in der Teilrepublik am Montag bekannt. Der im Jahr 1985 geborene Mann habe nach FSB-Erkenntnissen neue Kämpfer rekrutiert uns zu ihrem Umzug nach Syrien beigetragen.