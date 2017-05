Internationales NATO-Bataillon nimmt an Militärmanöver in Polen teil

Rund 2.500 Soldaten, darunter auch Vertreter des in Polen stationierten internationalen NATO-Bataillons, beteiligen sich an den Militärübungen unter dem Namen Puma. Dies gab die polnische Staatliche Nachrichtenagentur Polska Agencja Prasowa (PAP) bekannt. Das Manöver findet in der Stadt Orzysz und dauert bis zum 26. Mai.