Ex-Pentagon-Chef: Beziehungen zwischen USA und Russland haben sich unter Trump nur verschlechtert

Quelle: www.globallookpress.com

Unter dem US-Präsidenten Donald Trump haben sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland nur verschlechtert. Das erklärte der frühere Verteidigungsminister der USA, Robert Gates, in einem Interview für den TV-Sender CBS News am Sonntag. „Eine der Dinge, die Menschen überraschten, war, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland seit der Wahl in der Tat nur schlechter geworden sind“, so Gates.