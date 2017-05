Japanische Militärmaschine von Radar verschwunden - Absturz nahe Hokkaido

Ein Propellerflugzeug des japanischen Militärs ist am Montag vom Radar verschwunden. Das gab das Verteidigungsministerium des Landes bekannt. Demnach befand sich die Aufklärungsmaschine vom Typ LR-2 nahe dem Flughafen Hakodate auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaidō , als der Kontakt abbrach.

Das Flugzeug verschwand um etwa 11:50 Uhr Ortszeit vom Radar. An Bord der Maschine waren vier Passagiere, wie japanische Nachrichtenagenturen berichteten. Das Flugzeug sollte einen Notfallpatienten aus einer Klinik in Hakodate transportieren. Das japanische Verteidigungsministerium ermittelt in dem Fall.

Update: Das Flugzeug sei nach Angaben des Senders NHK nahe der Insel Hokkaido abgestürzt. Die Absturzursache ist bislang ungeklärt.