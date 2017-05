Afghanische Sicherheitskräfte töten mehr als 70 Extremisten

Quelle: Reuters (Archivbild)

Im Rahmen einer Militäroperation in neun der 34 afghanischen Provinzen sind in den vergangenen 24 Stunden mindestens 73 radikale Kämpfer getötet worden. Der Anti-Terror-Einsatz fand in den Provinzen Helmand, Kandahar, Kunduz, Badachschan, Uruzgan, Badghis, Baghlan, Balch und Samangan statt. Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums kam dabei ein Feldkommandeur der Taliban ums Leben. Bei ihm handelt es sich demnach um Mullah Anamulla.