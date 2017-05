Europol: Cyberattacke traf Mindestens 150 Länder

Der weltweite Cyberangriff hat nach Angaben der Europol mindestens 150 Länder getroffen. "Nach der letzten Zählung hat es 200.000 Opfer gegeben", sagte der Chef der europäischen Ermittlungsbehörde, Rob Wainwright, am Sonntag dem britischen Fernsehsender ITV. Darunter seien auch große Firmen. Die Welt habe mit einer wachsenden Bedrohung zu tun, so Rob Wainwright. Die Europol schlug ein internationales Vorgehen der Behörden vor, um die Hintermänner zu finden.

Die Rechner mit dem Betriebssystem Windows waren am vergangenen Freitag von einem Erpressungstrojaner befallen worden. Das Programm verschlüsselte die auf der Festplatte gespeicherten Daten und forderte Lösegeld für den Zugang zu den Dateien. Neu an dem Angriff von Freitag war, dass der Erpressungstrojaner von alleine neue Computer ansteckte, ohne dass ein Nutzer etwa auf einen Link klickte. Dadurch konnte sie sich die Malware binnen weniger Stunden weltweit ausbreiten. In Großbritannien wurden Krankenhäuser lahmgelegt. In Spanien war der Telekom-Konzern Telefónica betroffen und in den USA den Versanddienst FedEx. Renault stoppte am Samstag die Produktion in mehreren französischen Werken. Attackiert wurden auch russische Ministerien und Banken. (dpa)