Fünf afghanische Kinder sterben bei Angriff auf Spielplatz

Quelle: www.globallookpress.com Fünf afghanische Kinder sterben bei Angriff auf Spielplatz (Archivbild)

Bei einem Angriff mit Mörsergranaten auf einen Spielplatz sind in Afghanistan fünf Kinder getötet worden. Zwei weitere Kinder wurden bei der Attacke verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der östlichen Provinz Laghman. Die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren spielten nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur zwischen Wohnhäusern in der Provinzhauptstadt Mehtarlam.