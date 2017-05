Moskauer protestieren gegen Abrisspläne für alte Plattenbauten

Quelle: Sputnik Moskauer protestieren gegen Abrisspläne für alte Plattenbauten

An diesem Sonntag haben sich im Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau Tausende Menschen versammelt, um gegen den geplanten großangelegten Abriss alter Plattenbauen zu protestieren. Die Kundgebung in dem Sacharow-Prospekt war von der Stadtverwaltung genehmigt. Die Demonstranten warfen den Behörden vor, im Interesse der Baulobby zu handeln. Die Polizei verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Nach Angaben des Innenministeriums sollen sich an der Aktion 8.000 Menschen beteiligt haben.