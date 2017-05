Russische Militärs verteilen unter Syrern knapp fünf Tonnen Hilfsgüter

Quelle: Sputnik

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden zehn humanitäre Aktionen durchgeführt. 1.421 Syrer erhielten dabei 4,7 Tonnen Hilfsgüter. Die karitativen Einsätze fanden in Aleppo sowie in den Gouvernements Quneitra und Latakia statt. Die Bedürftigen bekamen Lebensmittelsetz und Bettzeug.